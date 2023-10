Συναγερμός στην Πολωνία: Άνδρας σκαρφάλωσε σε μνημείο και απειλεί να ανατιναχθεί

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολωνία. Η Αστυνομία απέκλεισε την πλατεία Πιλσούντσκι στην κεντρική Βαρσοβία λόγω απειλής για βόμβα, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας σκαρφάλωσε σε ένα μνημείο της πλατείας και απειλεί να ανατιναχθεί.

«Μην πλησιάζετε, υπάρχει βόμβα», είπε ένας αστυνομικός σε δημοσιογράφο του πρακτορείου.

Αύριο Κυριακή διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία.

