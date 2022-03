Συγκλονιστική στιγμή: Ουκρανοί πολίτες στάθηκαν μπροστά σε ρωσικό τανκ – ΒΙΝΤΕΟ

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία συνεχίζεται για έκτη ημέρα.

Στα social media αναρτήθηκε ένα βίντεο που συγκλονίζει. Ουκρανοί πολίτες στέκονται μπροστά από ρωσικό τανκ και εμποδίζουν την προέλασή του μέσα στην πόλη τους.

Με θάρρος και υπερηφάνεια κατάφεραν να σταματήσουν μια ολόκληρη οχηματοπομπή, ενώ τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους.

Civilians in #Chernihiv region block the way for #Russian vehicles. They sing the #Ukrainian #anthem.

And they thought to conquer this nation in a couple of days? pic.twitter.com/J5U8Z5wKqC

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022