Σβεν Γκόραν Έρικσον: Συγκίνηση στην κηδεία του – Παρών και ο Ντείβιντ Μπέκαμ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κηδεύτηκε την Παρασκευή (13/9) στην γενέτειρά του, την πόλη Τόρσμπι της Σουηδίας, ο Σβεν Γκόραν Έρικσον. Ο Σουηδός προπονητής πέθανε στις 26 Αυγούστου στα 76 του χρόνια «νικημένος» από τον καρκίνο στο πάγκρεας, εννιά μήνες έπειτα από τη σχετική διάγνωση.

Το «παρών» έδωσε μεταξύ άλλων και ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον οποίο ο Σουηδός είχε συνεργαστεί κατά τη θητεία του στα «3 Λιοντάρια».

Η κηδεία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αντιπροσωπευτική της στάσης ζωής του Έρικσον, ο οποίος με κάθε ευκαιρία εκδήλωνε την θέληση και την επιθυμία του να ζει όμορφα και έντονα την κάθε του ημέρα. Η τοπική μπάντα προηγείτο της πομπής, παίζοντας τζαζ από τη Νέα Ορλεάνη που λάτρευε ο Σουηδός. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα της ταφής του ακουγόταν το μυθικό τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, «I did it my way».

Δείτε σχετικές φωτογραφίες

Οι κάτοικοι όλης της πόλης είχαν παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η λευκή νεκροφόρα που μετέφερε τον Έρισκον, τον δικό του Σβεν, αποτίνοντας φόρο τιμής στον συμπολίτη της. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εκκλησία της πόλης, όπου τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία, χωράει μόνο 600 άτομα, με τους υπόλοιπους να την παρακολουθούν από γιγαντοοθόνη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που έπαιξαν στο εκκλησιαστικό όργανο το τραγούδι «Sailing», ενώ λίγο αργότερα οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν στα σουηδικά το αγγλικό ύμνο «Amazing Grace». Στη συνέχεια, ακούστηκε ένα ποίημα που είχε διαλέξει η οικογένεια, το οποίο προηγήθηκε της ερμηνείας του «Candle in the Wind» με παρόμοιους στίχους μ’ εκείνους που ακούστηκαν στην κηδεία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα. Στις αλλαγές που έκανε η πρεσβυτέρα κατά την ερμηνεία του, αντικατέστησε το «Αγγλία» την πρώτη φορά με το «δική μας (γη)» και τη δεύτερη με το «Τόρσμπι».

Όσον αφορά συγγενείς και πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον, στην εκκλησία βρέθηκε ο 95χρονος πατέρας του Έρικσον, η επί 15 χρόνια σύντροφός του Γιανίσεθ Αλκιδές, η κόρη του Λίνα και ο γιος του Γιόχαν, καθώς επίσης και η Ιταλίδα δικηγόρος Νάνσι Ντελ’ Όλιο με την οποία διατηρούσε δεσμό για συνολικό διάστημα εννέα ετών, με διάφορους χωρισμούς και επανασυνδέσεις, που είχαν γίνει σίριαλ στις βρετανικές ταμπλόιντ.

Δείτε βίντεο από την κηδεία

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην σύντροφο του Έρικσον