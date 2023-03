Στρατιωτικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Κεντάκι

Δύο ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού, τύπου Black Hawk, συγκρούστηκαν στον αέρα κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής πάνω από το Κεντάκι, το βράδυ της Τετάρτης, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται τα μέλη του πληρώματος, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση προς το Reuters η εκπρόσωπος του στρατού Νόντις Θέρμαν χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό των επιβαινόντων.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε ότι αναμένεται να υπάρχουν θύματα και ότι στο ατύχημα ανταποκρίθηκαν η αστυνομία της πολιτείας του Κεντάκι και η πολιτειακή υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.

