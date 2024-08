Στο «κόκκινο» η Μ. Ανατολή – Νετανιάχου: «Όποιος μας βλάπτει, τον βλάπτουμε» – Με 320 πυραύλους χτύπησε η Χεζμπολάχ το Ισραήλ

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της σύσκεψης του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας το πρωί της Κυριακής (25/8).

«Σήμερα το πρωί εντοπίσαμε τις προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επίθεση στο Ισραήλ. Σε συνεννόηση με τον υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, δώσαμε εντολή στον στρατό μας να ξεκινήσει δράση για την εξάλειψη της απειλής», τόνισε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Έκτοτε, ο Ισραηλινός Στρατός αναλαμβάνει ισχυρή δράση για να αποτρέψει τις απειλές. Εξάλειψε χιλιάδες ρουκέτες που είχαν στόχο το βόρειο Ισραήλ. Ματαιώνει πολλές άλλες απειλές και αναλαμβάνει πολύ ισχυρή δράση – τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant are managing the situation, at the Kirya in Tel Aviv.

The Prime Minister will convene the Security Cabinet, at the Kirya, at 07:00. pic.twitter.com/4M4qVOuO1a

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 25, 2024