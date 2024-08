«Καζάνι που βράζει» η Μ. Ανατολή: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με drone στο Βόρειο Ισραήλ – Συγκαλεί εκτάκτως το συμβούλιο ασφαλείας ο Νετανιάχου

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει σήμερα, Κυριακή (25/8) γνωστοποίησε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα σύνορα του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξαπέλυσε προληπτικά πλήγματα καθώς εντόπισε προετοιμασίες του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου Χεζμπολάχ για «επιθέσεις ευρείας κλίμακας» κατά του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο για πάνω από 10 μήνες σε άλλο μέτωπο, αυτό της Λωρίδας της Γάζας που τελεί υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ.

Όλες οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Τελ Αβίβ θα καθυστερήσουν και αυτές που είχαν προορισμό την ισραηλινή μεγαλούπολη εξετράπησαν προς άλλους προορισμούς, ανακοίνωσε πριν από λίγο η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Σε μήνυμά της μέσω Instagram, η διαχειρίστρια εταιρεία επικαλέστηκε την «κατάσταση ασφαλείας» και παρότρυνε τους ταξιδιώτες να συμβουλευθούν τις αεροπορικές εταιρείες τους για περισσότερες πληροφορίες.

Σε μια αραβόφωνη προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, ο στρατός ανέφερε: «Παρακολουθούμε τις προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για την πραγματοποίηση επιθέσεων μεγάλης κλίμακας στο ισραηλινό έδαφος κοντά στα σπίτια σας. Βρίσκεστε σε κίνδυνο. Επιτιθέμεθα και εξαλείφουμε τις απειλές της Χεζμπολάχ».

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ «σύντομα θα εκτοξεύσει ρουκέτες και πιθανώς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ».

Οι σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ αμέσως μετά την προειδοποίηση. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας, που καλούν τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τομέα που γειτονεύει με τον Λίβανο.

Footage from the Western Galilee shows the Iron Dome engaging a Hezbollah rocket attack from Lebanon.

Μάλιστα σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να έχει ενεργοποιηθεί η ισραηλινή αεράμυνα, το Iron Dome.

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κάτι που φαινόταν να είναι πλήγματα στο νότιο Λίβανο.

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν «κύμα» επιθέσεων σε διάφορα κέντρα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σύμφωνα με αναφορές, οι IDF επιτέθηκαν μεταξύ άλλων στα Τάιρ Χάρφα, Ντέιρ Σεργιάν και Μπέιτ Γιαχούν.

Footage of the huge Israeli attack across Lebanon which is still ongoing.

