Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι: Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Μπάιντεν – Η ατζέντα των συζητήσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να ευχαριστήσει την αμερικανική κυβέρνηση για τη βοήθεια που παρέχει στην χώρα του στον πόλεμο με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι θα έχει συνομιλίες για την στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας.

«Την επόμενη χρονιά πρέπει να επαναφέρουμε την ουκρανική σημαία και την ελευθερία σε ολόκληρη την επικράτειά μας, για ολόκληρο τον λαό μας», έγραψε στο Telegram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες του σε αμερικανικό έδαφος. Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντάται με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και αργότερα θα απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μιλήσει στο αμερικανικό Κογκρέσο στις 19:30 (τοπική ώρα) (02:30 ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι σε tweet της.

It is with immense respect and admiration for his extraordinary leadership that I extend on behalf of bipartisan Congressional leadership an invitation for @ZelenskyyUa to address a Joint Meeting of Congress at 7:30 p.m. E.T. tonight.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 21, 2022