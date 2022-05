Σουηδία: Υπέγραψε το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία υπέγραψε πριν από λίγο το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Όπως έγινε γνωστό η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ann Linde υπέγραψε το έγγραφο, όπως είχε προαναγγελθεί χθες. Η Σουηδία θα περιμένει να ψηφιστεί η απόφαση από το φινλανδικό κοινοβούλιο για την ένταξη και στη συνέχεια θα στείλει την αίτησή της στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ είτε σήμερα είτε αύριο.

Sweden’s Foreign Minister Ann Linde has just signed Sweden’s application for NATO membership.

Sweden will wait for the Finnish Parliament to vote on their membership and will then send in its application to the NATO HQ either today or tomorrow. pic.twitter.com/tDOVnzTuNM

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 17, 2022