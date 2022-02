Σοκαριστική στιγμή για Ουκρανή δημοσιογράφο του BBC – Είδε στον “αέρα” το σπίτι της βομβαρδισμένο

Μία σοκαριστική στιγμή έζησε η δημοσιογράφος του BBC. Η Olga Malchevska από την Ουκρανία έμαθε από την τηλεόραση πως το πατρικό της σπίτι έχει βομβαρδιστεί, βλέποντας τα σχετικά πλάνα.

Συντετριμμένη ανέφερε πως αγωνιούσε για την οικογένειά της καθώς δεν μπορούσε να τους βρει. Τελικά, έλαβε μήνυμα από την μητέρα της το οποίο ανέφερε πως όλη η οικογένειά της είναι ασφαλής.

Η αντίδρασή της όταν βλέπει πως το συγκρότημα διαμερισμάτων που έχει βομβαρδιστεί είναι αυτό στο οποίο ανήκει και το σπίτι της οικογένειά της, πραγματικά συγκλονίζει.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.

Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022