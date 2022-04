Σοκαριστική δήλωση του Νόαμ Τσόμσκι: Πλησιάζουμε στο πιο επικίνδυνο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας

Ο Νόαμ Τσόμσκι, ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή διανοητές και φιλοσόφους, προχώρησε σε μία συγκλονιστική προειδοποίηση, σημειώνοντας πως πλησιάζουμε στο πιο επικίνδυνο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο 93χρονος Αμερικανός καθηγητής, που μερικές φορές περιγράφεται ως ένας από τους εξέχοντες στοχαστές της σύγχρονης εποχής, προειδοποίησε ότι ο κόσμος θα μπορούσε “να οδηγηθεί σε ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο” εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Επίσης, σημείωσε: “Πλησιάζουμε στο πιο επικίνδυνο σημείο στην ανθρώπινη ιστορία. Τώρα αντιμετωπίζουμε την προοπτική της καταστροφής της οργανωμένης ζωής στη Γη”.

Noam Chomsky: “We’re approaching the most dangerous point in human history”@georgeeaton interviews US Professor Noam Chomsky on the climate catastrophe and the threat of nuclear war.

