Σκότωσε τη γυναίκα του με σφυρί – Την έβαλε σε πλαστικό κουτί και την έθαψε σε κτήμα

Ένας 70χρονος από το Νάσβιλ των ΗΠΑ κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη γυναίκα του μέχρι θανάτου με ένα σφυρί και στη συνέχεια την έθαψε στο κτήμα τους. Μάλιστα φέρεται να προσέλαβε έναν εργάτη για να σκάψει τον λάκκο στο κτήμα του ζευγαριού σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Τζόζεφ Γκλιν, 70 ετών, συνελήφθη το Σάββατο αφού ομολόγησε στους ανακριτές ότι σκότωσε τη σύζυγό του, Τζάκι Γκλιν, 76 ετών, την Πρωτοχρονιά στο σπίτι τους στο Green Hills του Τενεσί, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μητροπολιτικού Νάσβιλ .

BREAKING: Joseph Glynn, 70, charged this morning with murdering his wife, Jackie. Investigation shows he killed her in Nashville on 1/1 & drove her body on 1/2 to property in Dekalb County where he buried it. His charges: criminal homicide, abuse of a corpse, evidence tampering. pic.twitter.com/IRdpzEpUmj

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) January 6, 2024