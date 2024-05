Συναγερμός στο Λονδίνο – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο του Gatwick

Συναγερμός στο Λονδίνο. Οι ταξιδιώτες του αεροδρομίου Gatwick έκαναν λόγο για σκηνές χάους, καθώς ο νότιος τερματικός σταθμός εκκενώθηκε έπειτα από αναφορές για πυρκαγιά το πρωί.

Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την αίθουσα αναχωρήσεων μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, δήλωσε το αεροδρόμιο.

«Η ειδική πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου μας παρέστη γρήγορα και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε πυρκαγιά», ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Χ. «Οι επιβάτες επιτρέπεται να επιστρέψουν στην αίθουσα αναχωρήσεων».

Was all very sudden and chaotic for a while. People running around everywhere and very confused. Never experienced a big evacuation at Gatwick Airport before, don’t want to again! pic.twitter.com/SkKEYlM9jQ

Οι αρχές συμβούλευσαν τους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους εγκαίρως.

Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η Clarity, ένα ταξιδιωτικό γραφείο, δήλωσε: “Η ταξιδιωτική εταιρεία Clarity, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια των ταξιδιωτών, έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των ταξιδιωτών: “Η Clarity συμβουλεύει τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από ή μέσω του αεροδρομίου Gatwick του Λονδίνου να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν από την αναχώρηση και να δώσουν επιπλέον χρόνο για τη διεκπεραίωση μέσω του αεροδρομίου”.

Our South Terminal Departure Lounge was evacuated this morning following a fire alarm activation. Our dedicated Airport Fire Service attended and confirmed there was no fire. The Departure Lounge is now open again and we are processing remaining passengers back through security…

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) May 9, 2024