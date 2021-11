Σκάνδαλο στη Ρωσία: Διέρρευσαν βίντεο βασανιστηρίων κρατουμένων – Αποδεσμεύτηκε ο επικεφαλής της φυλακής

Βίντεο με κρατούμενους να βασανίζονται συστηματικά και να κακοποιούνται σεξουαλικώς σε ρωσικές φυλακές διέρρευσαν πριν από αρκετές εβδομάδες στο διαδίκτυο από οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων κρατουμένων.

Νεότερα στοιχεία από το Reuters αναφέρουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέλυσε την Πέμπτη τον επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Καλάσνικοφ.

Τα εν λόγω βίντεο από την ιστοσελίδα Gulagu.net, τα οποία αποτελούν αποδεικτικό υλικό σε μορφή γραφικών του συστηματικού σαδισμού στη φυλακή που βρίσκεται περίπου 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, κινητοποιήσαν τις Αρχές με αποτέλεσμα τον προηγούμενο μήνα να απολυθούν πέντε ανώτερα διευθυντικά στελέχη της φυλακής από την Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας (FSIN).

Παράλληλα, ξεκίνησαν πολλές έρευνες για περιστατικά κακοποίησης κρατουμένων σε φυλακή στην περιοχή Σαράτοφ.

Τα βίντεο με τα βασανιστήρια παρέδωσε στο Gulagu.net ο πρώην κρατούμενος και προγραμματιστής Σεργκέι Σαβέλεφ, ο οποίος εξέτιε την ποινή του στις φυλακές της περιοχής του Σαράτοφ.

Συγκεκριμένα, τα βίντεο τα απέκτησε, ενώ εργαζόταν σε γραφείο των φυλακών κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Ο Σεργκέι Σαβέλεφ σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε πει ότι δεν είχε δει ποτέ αυτού του είδους βίαιης κακοποίησης με τα ίδια του τα μάτια, αλλά τα βίντεο τον συγκλόνισαν βαθύτατα.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι γίνονται ξυλοδαρμοί και βιασμοί μέσα στις φυλακές, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι μέχρι να το δείτε με τα μάτια σας», είπε.

Ο Σάβλεφ διέφυγε στην Γαλλία όπου ζήτησε πολιτικό άσυλο.

🇷🇺 Russia tortures their prisoners and threatens whistleblowers like Sergey Savelyev who expose this abuse.

🇷🇺 Russia sits on the UN Human Rights Council. https://t.co/jVZbf47nPv

