Σιβηρία: Η στιγμή που το ρωσικό μαχητικό πέφτει πάνω στα σπίτια – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή της συντριβής του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους σε σπίτια στη Σιβηρία συνέλαβαν από μακριά κάμερες ασφαλείας και επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ρόιτερς, το μαχητικό πέφτει σχεδόν κάθετα στα κτίρια και αμέσως ξεσπά πυρκαγιά.

Ο τρόπος που το αεροπλάνο πέφτει δείχνει ότι νωρίτερα έχει πέσει σε απώλεια στήριξης και οι χειριστές του δεν μπόρεσαν να το επαναφέρουν ώστε να επιχειρήσουν αναγκαστική προσγείωση. Η συντριβή αυτού του μαχητικού είναι η 11η που υφίσταται η πολεμική αεροπορία της Ρωσίας σε μη πολεμική επιχείρηση, από τότε που άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι όσο αυξάνεται το πτητικό έργο της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας τόσο αυξάνονται και οι συντριβές αεροσκαφών της.

The Investigative Committee opened a criminal case over the crash of a military plane in the #Irkutsk region under the article “Violation of safety rules and operation of air transport”. pic.twitter.com/AnpocO5ARI

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022