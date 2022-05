Ρωσία: Πύρινη κόλαση στη Σιβηρία – 200 κτίρια καίγονται, τουλάχιστον 5 νεκροί

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στο Κρασνογιάρσκ (ανατολική Σιβηρία) στη Ρωσία όπου έχουν καταστρέψει περίπου 200 κτίρια και έχουν στοιχίσει ήδη τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές Αρχές, οι οποίες κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πληγείσες περιοχές.

«Η φωτιά επεκτείνεται σε περισσότερες από 16 κατοικημένες ζώνες, περίπου 200 κτίρια, πολλά εργοστάσια ξυλείας, ένας παιδικός σταθμός καίγονται, υπάρχουν ήδη νεκροί», ανέφερε το υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων αυτής της περιοχής στο Telegram.

Προς το παρόν, έχουν καταμετρηθεί πέντε νεκροί.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δύσκολη», οι Αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου 300 πυροσβέστες και πάνω από 90 οχήματα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών.

«Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιπλέκεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες, θυελλώδεις άνεμοι επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και εμποδίζουν την κατάσβεση», συμπλήρωσε το τοπικό υπουργείο.

Almost 100 houses turned to ash in Nazyvayevsk, Russia. While the Kremlin has thrown all its energies into the war with Ukraine, Putin facing Armageddon in the own country as raging wildfires spread across Siberia. pic.twitter.com/ptmJOlAmw5

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) May 7, 2022