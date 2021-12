Σιβηρία: Απολαμβάνουν τις βουτιές τους στους -57 βαθμούς Κελσίου

Μια βουτιά απόλαυσαν οι κάτοικοι της πιο ψυχρής κατοικημένης περιοχής στον κόσμο, το χωριό Οymyakon, που βρίσκεται στη Σιβηρία και συγκεκριμένα στη βορειοανατολική Γιακουτία.

Οι τολμηροί κολυμβητές αψήφησαν τις πολικές θερμοκρασίες που έφθασαν τους -57 βαθμούς Κελσίου και βούτηξαν στην κοντινή πηγή. Να σημειωθεί ότι αρκετοί παραπόταμοι του ποταμού Ιντιγκίρκα του οποίου το υψηλότερο υψόμετρο είναι κατά τη διάβαση από τα υψίπεδα του Οymyakon, δεν παγώνουν ποτέ τον χειμώνα, παρά τις τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω των πολλών πηγών που υπάρχουν. Επομένως, η θερμοκρασία του νερού παραμένει περίπου στον 1 ή τους 2 βαθμούς Κελσίου.

Και πάλι δεν μπορούμε να μην θαυμάσουμε την τόλμη όσων βουτούν στα παγωμένα νερά καθώς στην ατμόσφαιρα επικρατούν -57 βαθμοί Κελσίου.

Residents of Oymyakon, Earth’s coldest permanently inhabited place in Yakutia went for a splash as air temperature dipped to -57C. Several of river Indigirka tributaries outside Oymyakon never freeze in winter due to active springs, so water temperature stays approx 1/ 2C pic.twitter.com/QVAEbFkuth

— The Siberian Times (@siberian_times) December 6, 2021