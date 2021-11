Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι έκανε την τρίτη δόση εμβολίου κατά της Covid-19 και ο ίδιος ανήρτησε βίντεο στον ιστότοπο του κόμματός του Forza Italia όπως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπερλουσκόνι δέχεται το εμβόλιο και κάνει το σύμβολο της νίκης με τα δάχτυλά του κοιτάζοντας τον φακό.

Όπως έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα social media “τα εμβόλια είναι το εργαλείο που έχουμε να νικήσουμε την Covid και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία. Πρέπει να αποφύγουμε νέα προβλήματα και lockdown. Εξαρτάται από εσάς: όποιος δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη, ας το κάνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Όπποιος μπορεί να το κάνει ας κλείσει τώρα ραντεβού για την τρίτη δόση του”.

I vaccini sono lo strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti e lockdown. Tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose. pic.twitter.com/ADbwDGsCTM

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) November 20, 2021