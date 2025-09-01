Σίδνεϊ: Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε με αυτοκίνητο στον περίβολο του ρωσικού προξενείου

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) ότι συνέλαβε άνδρα που εισέβαλε διά της βίας στον περίβολο του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϊ, ρίχνοντας την πύλη με αυτοκίνητο.

Η αστυνομία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξήγησε πως κλήθηκε στο προξενείο της Ρωσίας αφού ειδοποιήθηκε περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως μη εξουσιοδοτημένο όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε δρομάκι μπροστά στη διπλωματική αποστολή. Μέλη της προσπάθησαν να μιλήσουν στον οδηγό, που όμως «εισέβαλε διά της βίας» στην περίβολο του προξενείου, συνέχισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

#DTTV – A witness has described a tense stand-off between police and a man behind the wheel of an SUV that drove through the gates of the Russian consulate in Sydney ➡️ https://t.co/GRsFkEywwA pic.twitter.com/ZPwqleZM7w — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) September 1, 2025

Ο 39χρονος συνελήφθη και συνεργάζεται με την αστυνομία, κατά την ανακοίνωση.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζεται λευκό όχημα με σπασμένα δυο παράθυρα πλάι σε στύλο με τη ρωσική σημαία.

A car crashed into the Russian consulate in Sydney, Australia. New South Wales police said in a statement that officers responded shortly after 8 am (2200 GMT) to reports of an unauthorised vehicle parked in the driveway of an address on Fullerton Street that corresponded with… pic.twitter.com/hulzcXdyXQ — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) September 1, 2025

Αστυνομικός 24 ετών τραυματίστηκε στο χέρι, σύμφωνα με την υπηρεσία του.

Μέλος του προσωπικού του προξενείου που απάντησε σε τηλεφώνημα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.