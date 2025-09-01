Σίδνεϊ: Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε με αυτοκίνητο στον περίβολο του ρωσικού προξενείου

Enikos Newsroom

διεθνή

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) ότι συνέλαβε άνδρα που εισέβαλε διά της βίας στον περίβολο του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϊ, ρίχνοντας την πύλη με αυτοκίνητο.

Η αστυνομία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξήγησε πως κλήθηκε στο προξενείο της Ρωσίας αφού ειδοποιήθηκε περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως μη εξουσιοδοτημένο όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε δρομάκι μπροστά στη διπλωματική αποστολή. Μέλη της προσπάθησαν να μιλήσουν στον οδηγό, που όμως «εισέβαλε διά της βίας» στην περίβολο του προξενείου, συνέχισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο 39χρονος συνελήφθη και συνεργάζεται με την αστυνομία, κατά την ανακοίνωση.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζεται λευκό όχημα με σπασμένα δυο παράθυρα πλάι σε στύλο με τη ρωσική σημαία.

Αστυνομικός 24 ετών τραυματίστηκε στο χέρι, σύμφωνα με την υπηρεσία του.

Μέλος του προσωπικού του προξενείου που απάντησε σε τηλεφώνημα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.

