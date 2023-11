Σφοδρή επίθεση Ερντογάν στον Νετανιάχου: Έχει ήδη μείνει στην ιστορία ως «ο χασάπης της Γάζας»

Νέα σφοδρή επίθεση εναντίον του Μπένιαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις συγκρούσεις στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, «χασάπη της Γάζας» μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση και υποστήριξε ότι «προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες θηριωδίες του αιώνα».

«Το όνομα του Νετανιάχου έχει ήδη μείνει στην ιστορία ως ο «χασάπης της Γάζας», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι «βλέπουμε τις ανταλλαγές κρατουμένων και τις ανθρωπιστικές εντάσεις ως μια θετική εξέλιξη όσον αφορά στην ανάσχεση της αιματοχυσίας».

#BREAKING Israeli Prime Minister Netanyahu committed one of ‘greatest atrocities’ of century, and went down in history as ‘butcher of Gaza’ says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/avLbXpnwch

— Anadolu English (@anadoluagency) November 29, 2023