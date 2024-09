Σφαγή στο Μιλάνο: «Ήθελα να απελευθερωθώ» λέει ο 17χρονος που δολοφόνησε την οικογένειά του – Τα τελευταία λόγια του πατέρα και το τραγούδι-εμμονή των Beatles

Σε ένα τραγικό περιστατικό που έχει σοκάρει την Ιταλία, ο 17χρονος Ρικάρντο σκότωσε τους γονείς του και τον μικρότερο αδελφό του την Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Paderno Dugnano, κοντά στο Μιλάνο. Το περιστατικό συνέβη μετά τα 51α γενέθλια του πατέρα, Φάμπιο Τσιάριονι, όταν σημειώθηκε η φρικτή επίθεση.

Ο Ρικάρντο, χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι κουζίνας μήκους 20 εκατοστών για να δολοφονήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του, Ντανιέλα Αλμπάνο, 49 ετών, και τον 12χρονο αδελφό του, Λορέντζο. Η επίθεση έγινε στο σπίτι της οικογένειας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρικάρντο φέρεται να είχε εμμονή το τελευταίο διάστημα με τους στίχους του τραγουδιού «The Long and Winding Road» των Beatles, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Many times I’ve been alone / And many times I’ve cried».

Ο νεαρός περιέγραψε ότι ήθελε να «ζει πιο ελεύθερα», κάτι που τον οδήγησε στη φρικτή απόφαση να σκοτώσει την οικογένειά του. Όπως ανέφερε στις καταθέσεις του, άκουγε τους συγκεκριμένους στίχους του τραγουδιού επανειλημμένα και, τελικά, δήλωσε ότι δεν υπήρχε «πραγματικός λόγος» για το έγκλημα. «Ήμουν σαν ξένο σώμα στην οικογένειά μου. Είχα καταπιεστεί. Σκέφτηκα ότι σκοτώνοντας τους όλους, θα απελευθερωθώ από αυτή την δυσφορία».

Πώς δολοφόνησε την οικογένειά του – Τα τελευταία λόγια του πατέρα

Η σφαγή ξεκίνησε όταν ο Ρικάρντο μπήκε στο δωμάτιο του αδελφού του και επιτέθηκε στον Λορέντζο ενώ κοιμόταν, ρίχνοντας του τουλάχιστον δέκα μαχαιριές. Οι κραυγές του Λορέντζο ξύπνησαν τους γονείς τους, οι οποίοι έτρεξαν στο δωμάτιο του παιδιού. Ο πατέρας δεν γνώριζε ότι η επίθεση είχε γίνει από τον γιο του, Ρικάρντο, και φώναξε για βοήθεια, ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δολοφονήθηκε από το ίδιο του το παιδί. Ο Ρικάρντο περιέγραψε στην αστυνομία τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του: «Σκότωσα τον πατέρα μου ενώ φώναζε να καλέσω για βοήθεια».

«Σκέφτηκα ότι μια μαχαιριά θα ήταν αρκετή για να σκοτώσει, αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν έτσι» πρόσθεσε.

Οι απολογίες του και η αλήθεια

Ο Ρικάρντο, στην απολογία του, ανέφερε ότι αρχικά είπε στις Αρχές μια ψεύτικη ιστορία, ισχυριζόμενος ότι μπήκε στο δωμάτιο του αδελφού του, στον δεύτερο όροφο του σπιτιού, και βρήκε τον πατέρα του να κάθεται σε μια καρέκλα με το μαχαίρι δίπλα του. Είπε επίσης ότι το σώμα της μητέρας του ήταν στο έδαφος, δίπλα στα πόδια του πατέρα του, και ο αδελφός του ήταν ήδη νεκρός στο κρεβάτι του. Όμως οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από την αρχική του εκδοχή, καθώς δεν υπήρχαν σημάδια πάλης στο σώμα του και η αλήθεια αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας επόμενης ανάκρισης.

Triplice omicidio nella notte a Paderno Dugnano, nel Milanese. Un uomo, una donna e il loro figlio dodicenne sono stati accoltellati in casa. A chiamare il 112 l’altro figlio della coppia: “Venite, ho ucciso il mio papà” pic.twitter.com/4d4GnqjP4Y — Tg3 (@Tg3web) September 1, 2024



Ο Ρικάρντο, που σκεφτόταν να ταξιδέψει στην Ουκρανία για να πολεμήσει κατά της Ρωσίας, κάλεσε αμέσως τις αρχές μετά τη δολοφονία, λέγοντας: «Σκότωσα τον μπαμπά, ελάτε». Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τον 17χρονο έξω από το σπίτι, φορώντας μόνο εσώρουχα και με την πλάτη του καλυμμένη με αίμα. Ο Ρικάρντο κρατούσε ακόμα το μαχαίρι με αίμα όταν οι αρχές έφτασαν, και το άφησε μόνο όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν. Οι γονείς και ο αδελφός του βρέθηκαν νεκροί στο δωμάτιο του αδελφού.

Ο 17χρονος αποκάλυψε στους ερευνητές ότι είχε νιώσει «δυσφορία» όντας μέλος της οικογένειάς του και ότι αυτά τα συναισθήματα είχαν ξεσπάσει μόλις λίγες ώρες αφότου η οικογένεια γιόρτασε τα 51α γενέθλια του πατέρα, Φάμπιο.

Οι έρευνες

Η εισαγγελέας ανηλίκων του Μιλάνο, Σαμπρίνα Ντιτάραντο, που είναι επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως «Ο νεαρός συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει κάτι μη αναστρέψιμο. Εξέφρασε την ενόχλησή του, η οποία δεν σχετιζόταν με την οικογένεια. Από νομική άποψη, δεν έχουμε ένα έγκυρο κίνητρο. Από κοινωνιολογική και ψυχολογική άποψη, προφανώς οι έρευνες είναι ανοιχτές».

Οι φίλοι της οικογένειας και η δήμαρχος του Paderno Dugnano, Άννα Βαρίσκο, εξέφρασαν το σοκ που υπέστησαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Η Βαρίσκο δήλωσε: «Ήταν μια κανονική, ήρεμη οικογένεια, χωρίς προβλήματα». Οι γείτονες περιγράφουν την οικογένεια ως ήσυχη, ευκατάστατη και εργατική. Ο πατέρας ενός συμμαθητή του 17χρονου, που είχε γνωρίσει την οικογένεια, ανέφερε πως «Ήταν μια φανταστική, ευτυχισμένη οικογένεια. Είναι αδύνατο, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Πηγαίναμε μαζί διακοπές, είδα τον πατέρα πριν από ένα μήνα για τελευταία φορά».

Οι Αρχές και οι κοινωνικοί λειτουργοί εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από αυτήν την αποτρόπαια πράξη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από τη βίαιη δολοφονία της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Ansa