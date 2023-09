Σεισμός στο Μαρόκο: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τα 6,9 Ρίχτερ – Στη «μάχη» για τις επιχειρήσεις διάσωσης και ο Στρατός

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που συγκλόνισε το Μαρόκο. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη στοιχεία από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.037.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από το χτύπημα του Εγκέλαδου, αργά το βράδυ της Παρασκευής. Οι 721 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Ο μεγάλος σεισμός, το επίκεντρο του οποίου βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές, προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημιές και σκόρπισε τον πανικό στο Μαρακές και άλλες πόλεις.

Πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στις επαρχίες και τους δήμους Χαούζ, Μαρακές, Ουαρζαζάτ, Αζιλάλ, Σισαούα και Ταρούντάντ, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια.

Πριν από λίγο, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ ΣΤ’ διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιήσουν αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις, εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης και ένα χειρουργικό νοσοκομείο, μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο δήλωση του Στρατού.

Το πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι το μέτρο αποτελεί ένδειξη της τεράστιας καταστροφής στη χώρα από τον φονικό σεισμό. Ωστόσο, παρά τις προσφορές βοήθειας απ’ όλο τον κόσμο, η μαροκινή κυβέρνηση δεν είχε ζητήσει επίσημα βοήθεια.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε σήμερα «την βαθιά του θλίψη για τις ζωές που χάθηκαν και για την καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στο Μαρόκο», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Νέο Δελχί, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της G20. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να «εγγυηθούν ότι οι Αμερικανοί υπήκοοι στο Μαρόκο είναι ασφαλείς» και «είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια στον μαροκινό λαό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι στέκονται «στο πλευρό του φίλου βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ σε αυτή την δύσκολη στιγμή».

Από την πλευρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε σήμερα έτοιμο να παράσχει βοήθεια στο Μαρόκο μετά τον σεισμό. «Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν από τον τρομερό σεισμό στο Μαρόκο χθες το βράδυ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στο twitter και πρόσθεσε πως «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παράσχει υποστήριξη στους Μαροκινούς φίλους μας». Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να «στηρίζει τους Βρετανούς υπηκόους στην περιοχή».

Η Ισπανία πρότεινε την αποστολή σωστικών συνεργείων στο Μαρόκο μετά τον ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες. «Η Ισπανία προσφέρει στο Μαρόκο, αν το κρίνει απαραίτητο, ομάδες διάσωσης, που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά και τη βοήθειά της για ανοικοδόμηση, μόλις περάσει αυτή η στιγμή», είπε ο υπουργός σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στην Ινδία.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έστειλε «συλληπητήριο μήνυμα» στο Μαρόκο, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV. «Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ του Μαρόκου για τον ισχυρό σεισμό» στη χώρα αυτή, μεταδόθηκε συγκεκριμένα. Την «έντονη αλληλεγγύη» του στο Μαρόκο εξέφρασε ο πάπας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν έντασης 6,9 βαθμών. Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές. Το κέντρο γεωφυσικής του Μαρόκου επεσήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ιγκίλ της επαρχίας αλ Χαούζ και ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών. Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,8 βαθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι το εστιακό του βάθος ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Η ορεινή περιοχή Ιγκίλ, όπου υπάρχουν μικρά χωριά, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στο Μαρόκο από το 2004, όταν σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές. Στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

🇲🇦 MOROCCO The death toll from the earthquake has now reached more than 630 people dead. Unfortunately, it is possible that this toll will increase further in the coming hours. pic.twitter.com/g7fOOcOkUa — N I L E_A L E R T S (@NILEALERTS) September 9, 2023

زنزال الحوز 632 وفاة و329 إصابته منها 51 خطيرة

ان لله وان اليه راجعون

أللهم لطفك

تبرع بدم واجب وطني pic.twitter.com/7YGADWro8J — Badre Morocco 🇲🇦🇲🇦 (@badre_marocco) September 9, 2023

🇲🇦 Morocco earthquake death toll rises to at least 632. Today’s 6.8 magnitude quake, felt as far as Spain and Portugal.

Death count likely to increase . May Allah make it easy for affected people and sabr to overcome situation.#PrayForMorocco #Earthquakepic.twitter.com/Ds4fEupbuC — Tamim Akhtar (@itstamimakhtar) September 9, 2023

Σπίτια έχουν καταρρεύσει

Σε πόλη της επαρχίας Αλ Χαούζ μια οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της. Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Κάτοικοι του Μαρακές δήλωσαν ότι κατέρρευσαν κάποια κτίρια στην παλιά πόλη, που έχει κηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνεται ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του πόλης, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες. Κάτοικοι προσπαθούν με τα χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια αναζητώντας εγκλωβισμένους, εν αναμονή των βαρέων μηχανημάτων, δήλωσε ο κάτοικος Ιντ Ουααζίζ Χάσαν.

Ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει τη μαροκινή κυβέρνηση «στις προσπάθειές της να συνδράμει τους πληγέντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντιζαρίκ.

Στο μεταξύ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκίνησε σήμερα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού. «Εξαιρετικά συγκλονισμένος από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό στο Μαρόκο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «αυτή την τραγική ώρα οι σκέψεις μου είναι με τον λαό του Μαρόκου. Συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει συγγενείς τους».

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απηύθυνε επίσης μήνυμα συλλυπητηρίων μετά τον «καταστροφικό» σεισμό, ενώ έκανε λόγιο για «φρικτά νέα από το Μαρόκο».

