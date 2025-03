Σεισμός στη Νάπολη: Τουλάχιστον 13 τραυματίες – Δεν αποκλείεται η εκκένωση της περιοχής λέει η Πολιτική Προστασία

Τους 13 έχει φτάσει ο αριθμός των τραυματιών, μετά την σεισμική δόνηση που έπληξε τα περίχωρα της Νάπολης τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/3), ενώ σημειώθηκαν διάφορες υλικές ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Ο κυβερνήτης της Καμπανίας, Βιντσέντσο ντε Λούκα, ζήτησε «την ενεργοποίηση της κατάστασης κινητοποίησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας», ενώ πρόσθεσε πως ξεκίνησε το στήσιμο μια σταθερής δομής στην πρώην ΝΑΤΟϊκή βάση στο Μπανιόλι, όπου χθες το βράδυ δεκάδες πολίτες έσπευσαν να βρουν καταφύγιο ενώ ήταν κλειστή.

Hundreds of people in Naples spent the night out on the streets – after the biggest earthquake to hit the area for 40 years. Local residents said there had been a ‘huge roar’ around 1.30am – followed by a powerful 4.4 magnitude quake and a series of after shocks which shook the… pic.twitter.com/GCBCmjBiFR

«Το σενάριο της εκκένωσης δεν πρέπει να αποκλειστεί», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσουμέτσι, αναφερόμενος στο σεισμό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/3).

Αν και «προς το παρόν, το INGV (Ιταλικό Γεωδυναμικό) μας λέει ότι αναμένεται μια ακολουθία δονήσεων, ωστόσο καμία από αυτές δεν υποδεικνύει επικείμενη (ηφαιστειακή) δραστηριότητα», δήλωσε ο υπουργός στο ιταλικό δημόσιο κανάλι Rainews24.

Naples was rocked by a 4.4-magnitude earthquake overnight, the strongest in the last 40 years & waking the entire city.

It lasted for 20 seconds with several hours of after shocks – according to the National Institute of Geophysics & Volcanology – with the epicentre… pic.twitter.com/2Ixw25u8yI

