Live – Ολυμπιακός – Μπόντο Γκλιμτ 0-1 (1ο ημίχρονο)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπόντο Γκλιμτ, θέλοντας να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί στους «8» του UEFA Europa League. Το 3-0 του πρώτου αγώνα «προσγείωσε» απότομα τους «ερυθρόλευκους», που μπροστά στον κόσμο τους είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για να είναι τελικά εκείνοι που θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Μπορεί η απουσία του Ελ Κααμπί να είναι πλήγμα, όμως οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αποφασισμένοι για την απόλυτη ανατροπή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ​! / Our line-up for today’s match against Bodø/Glimt! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYBOD #UEL pic.twitter.com/xI6MAwCghq

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 13, 2025