Ντονατέλα Βερσάτσε: Αποχωρεί από το τιμόνι του οίκου Versace ύστερα από 28 χρόνια – Τι ρόλο θα αναλάβει

Η Ντονατέλα Βερσάτσε, από τα τέλη Μαρτίου δεν θα είναι, πλέον, η διευθύντρια του δημιουργικού τμήματος του οίκου μόδας που φέρει το επώνυμό της.

Πρόκειται να την αντικαταστήσει ο σχεδιαστής Ντάριο Βιτάλε, του οίκου Miu Miu. Από την 1η Απριλίου, ύστερα από 28 χρόνια, η Ντονατέλα Βερσάτσε θα αναλάβει τον ρόλο διεθνούς πρέσβειρας του γνωστού οίκου μόδας που είχε ιδρύσει ο αδελφός της, Τζάνι Βερσάτσε.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ιταλίδα επιχειρηματίας περιορίσθηκε σε μια μόνον φράση, με την οποία απευθύνεται στον εκλιπόντα αδελφό της: «ελπίζω, έως τώρα, να σε έκανα περήφανο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή αυτή ρόλου της Ντονατέλα Βερσάτσε, συμφωνήθηκε με την πολυεθνική εταιρία του τομέα της μόδας «Capri Holdings» η οποία, από τον Ιανουάριο του 2019 έχει στην ιδιοκτησία της τον οίκο Versace.

donatella versace is officially stepping down as creative director of versace after 28 years. she took on a seemingly impossible task of succeeding her brother following his passing, and not only did she keep his legacy alive, she defined her own brand identity at the house ♥️ pic.twitter.com/lFiuQh91NP

— corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) March 13, 2025