Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Τουλάχιστον 44 νεκροί

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας το πρωί της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος).

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν στη δυτική Ιάβα ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Για τουλάχιστον 44 νεκρούς έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. «Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκατοντάδες, ίσως ακόμη και χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Αυτή τη στιγμή, 44 άνθρωποι είναι νεκροί», δήλωσε ο Άνταμ, εκπρόσωπος των αρχών της πόλης Σιαντζούρ.

Εμπορικά καταστήματα, ένα νοσοκομείο και ένα ισλαμικό οικοτροφείο της πόλης έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν φωτογραφίες πολλών κτιρίων της Σιαντζούρ, οι σκεπές των οποίων έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολίτες ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

My residence in South Central Jakarta, Indonesia felt the quake really intensely, guys!

I was informed that Cianjur in West Java was where the earthquake’s epicenter was located.

We all descended to the first floor using the emergency stairs. pic.twitter.com/hZUJRKahHW

— Halo (@salahsambungya) November 21, 2022