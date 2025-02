Sean «Diddy» Combs: Νέα καταγγελία από γυναίκα για σεξουαλική κακοποίηση – Αποσύρθηκε μήνυση για βιασμό κατά του ίδιου και του Zay-Z

Μια γυναίκα μηνύει τον Sean «Diddy» Combs, κατηγορώντας τον ότι την κακοποίησε σεξουαλικά μετά από ένα πάρτι το 1999. Η ενάγουσα, η οποία δεν κατονομάζεται στη μήνυση που περιήλθε στην κατοχή του PEOPLE, λέει ότι ήταν 23 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο όταν συμμετείχε σε ένα VIP πάρτι που διοργάνωσε εκείνος στη Νέα Υόρκη.

Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι συστήθηκε στον «Diddy» και καθώς η νύχτα προχωρούσε εκείνος την κάλεσε να μείνει στο σπίτι του, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχεί για το αν θα προλάβει το τρένο. Η ενάγουσα λέει ότι είπε στον «Diddy» ότι ήταν παντρεμένη και ότι σε απάντηση, εκείνος υποσχέθηκε ότι δεν θα υπήρχε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στη συνέχεια, ο «Diddy» φέρεται να πήγε τη γυναίκα πίσω στο σπίτι του με ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με την καταγγελία. Σε εκείνο το σημείο, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι άρχισε να αισθάνεται εξαιρετικά νυσταγμένη και «υποψιάστηκε ότι την είχαν ναρκώσει».

Μέσα στο αυτοκίνητο, η γυναίκα είδε διάφορα δέματα και άρχισε να στέλνει με μήνυμα τη διεύθυνση που αναγραφόταν στους φακέλους στον σύζυγό της, σε μια προσπάθεια να τον ειδοποιήσει για το πού πήγαινε, αναφέρει η καταγγελία. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου την είδε να το κάνει αυτό και προσπάθησε να απομακρύνει την αλληλογραφία από το οπτικό της πεδίο.

Μόλις έφτασε στο σπίτι του, η γυναίκα λέει ότι τη βοήθησε να μπει μέσα και προσπάθησε να την πιέσει να πιει περισσότερο. Επίσης ισχυρίζεται ότι ο «Diddy» την οδήγησε σε ένα κρεβάτι και άρχισε να την παρενοχλεί, λέγοντάς της: «Θα κάνω ό,τι θέλω, αποδέξου του». Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι του είπε ότι ήταν παντρεμένη και ότι είχε στείλει στον σύζυγό της τη διεύθυνση, αλλά ότι ο κατηγορούμενος την θώπευσε και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Παράλληλα, έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (15/2) ότι μια άλλη μήνυση, που είχε καταθέσει γυναίκα σε βάρος τόσο του Diddy όσο και του ράπερ Zay-Z στην οποία τους κατηγορούσε ότι την είχα βιάσει όταν ήταν ανήλικη και συγκεκριμένα 13 ετών, αποσύρθηκε με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η γυναίκα που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού το 2000, όταν ήταν μόλις 13 ετών, από τους ράπερ «Jay-Z» Κάρτερ και Σον «Diddy» Κομπς, απέσυρε τη μήνυση εναντίον τους, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ενημέρωσε ότι η ενάγουσα γνωστή ως «Τζέιν Ντο» απέσυρε τη μήνυση οικειοθελώς και αμετάκλητα, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου στο μέλλον.

Ο Τόνι Μπάζμπι, δικηγόρος της γυναίκας, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο «Diddy» βρίσκεται σε φυλακή του Μπρούκλιν περιμένοντας την προγραμματισμένη για τις 5 Μαΐου ποινική δίκη του για τις κατηγορίες για εκβιασμό και σωματεμπορία. Αντιμετωπίζει ακόμη δεκάδες άλλες αστικές αγωγές από γυναίκες και άνδρες, αρκετοί εκ των οποίων εκπροσωπούνται από την εταιρεία του Μπάζμπι και αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και άλλα παραπτώματα.

Ο ίδιος ο «Diddy» έχει δηλώσει αθώος στην ποινική υπόθεση, όπως σε όλες τις υποθέσεις.

