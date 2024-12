Νέα καταγγελία εις βάρος του Sean «Diddy» Combs – Κρέμασε γυναίκα από μπαλκόνι και απείλησε να τη σκοτώσει

Ο γνωστός ράπερ, Sean Diddy Combs βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, καθώς η σχεδιάστρια μόδας Bryana Bana Bongolan κατέθεσε μήνυση εναντίον του στις 27 Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες.

Η γυναίκα στην μήνυση 17 σελίδων, κατηγορεί τον διάσημο ράπερ για σεξουαλική επίθεση, συναισθηματική κακοποίηση και παράνομη κράτηση, επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες για εκβιασμό, διαφθορά, κακοποιήσεις, βιασμούς και trafficing. Την μήνυση της σχεδιάστριας έφερε στο φως της δημοσιότητας το περιοδικό Rolling Stone.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του γνωστού περιοδικού, η Bongolan υποστηρίζει πως ο Combs απείλησε να την σκοτώσει, ενώ την κρατούσε κρεμασμένη από το μπαλκόνι του 17ου ορόφου κτιρίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2016. Στη μήνυση, η Bongolan αναφέρει ότι ο ράπερ τη χτύπησε και την πέταξε πάνω στα έπιπλα της βεράντας, ενώ η πρώην σύντροφός του, Cassandra Ventura, προσπάθησε να τον σταματήσει χωρίς επιτυχία.

Επιπλέον, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Bongolan δήλωσε πως υπήρξε μάρτυρας περιστατικών σωματικής κακοποίησης μεταξύ του Combs και της Ventura. Σύμφωνα με τη μήνυση, η Ventura είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης, ενώ περιγράφεται και ένα περιστατικό όπου ο Combs φέρεται να της πέταξε ένα κουζινομάχαιρο, με εκείνη να αμύνεται επιστρέφοντας την επίθεση.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Diddy αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Bongolan, δηλώνοντας στο Rolling Stone πως οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και πως θα καταρριφθούν στη δίκη.

