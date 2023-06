Σάλος με τον Χάντερ Μπάιντεν: Διέρρευσαν 9.000 φωτογραφίες από την άσωτη ζωή του

Σχεδόν 9.000 φωτογραφίες από τον φορητό υπολογιστή του γιου του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν, έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο από τη δεξιά μη κερδοσκοπική οργάνωση Marco Polo.

Όπως αναφέρει η Daily Mail οι 8.864 φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο bidenlaptopmedia.com περιλαμβάνουν εκατοντάδες εικόνες του γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Χάντερ Μπάιντεν, να παίρνει ναρκωτικά και να κάνει σεξ με ιερόδουλες, καθώς και οικογενειακές φωτογραφίες και καθημερινά στιγμιότυπα. Οι φωτογραφίες ήταν είτε αποθηκευμένες στον φορητό υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν είτε είχαν σταλεί από εφαρμογές.

Οι εικόνες χρονολογούνται μεταξύ του 2008 και του 2019. Ορισμένες έχουν συνημμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, οι οποίες δείχνουν ότι ο Χάντερ τράβηξε φωτογραφίες στη Χαβάη, στο Κάμπο Σαν Λούκας, στο Κοσσυφοπέδιο, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στη δυτική Κίνα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στο Βελιγράδι και σε όλες τις ΗΠΑ.

