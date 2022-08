Σαλμάν Ρούσντι: Εκτός μηχανικής υποστήριξης, κατάφερε να μιλήσει – Αθώος δήλωσε ο δράστης της επίθεσης

Ο δράστης της επίθεσης κατά του Σαλμάν Ρούσντι, ένας 24χρονος Αμερικανός λιβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε σε δικαστή της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ενώπιον του οποίου δήλωσε «αθώος». Αντιμετωπίζει την κατηγορία της «απόπειρας φόνου» του διάσημου συγγραφέα, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όμως κατάφερε να μιλήσει το Σάββατο, το βράδυ.

Ο Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος απειλείται με θάνατο από το 1989 που το Ιράν εξέδωσε σχετικό θρησκευτικό διάταγμα (φετφά) ένα χρόνο μετά την έκδοση του βιβλίου του συγγραφέα «Σατανικοί στίχοι», μαχαιρώθηκε δέκα φορές την Παρασκευή, σε μια επίθεση που προκάλεσε αγανάκτηση στη Δύση, αλλά χαιρετίστηκε από εξτρεμιστές στο Ιράν και το Πακιστάν.

Στη διάρκεια διαδικαστικής ακροαματικής συνεδρίασης στο δικαστήριο της Τσοτόκουα, ο Χάντι Ματάρ, 24 ετών, ο οποίος διώκεται για «απόπειρα φόνου και επίθεση», εμφανίστηκε με τη μαυρόασπρη ριγέ στολή του καταδίκου, με χειροπέδες και μάσκα και χωρίς να πει λέξη, σύμφωνα με τους New York Times και φωτογραφίες του τοπικού Τύπου.

Ήταν προμελετημένη επίθεση

Οι εισαγγελείς θεωρούν πως η επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε πολιτιστικό κέντρο της Τσοτόκουα, όπου ο Ρούσντι επρόκειτο να δώσει μια διάλεξη, ήταν προμελετημένη. Στα 75 του, ο διανοούμενος μαχαιρώθηκε τουλάχιστον δέκα φορές στο λαιμό και την κοιλιά. Ο ύποπτος, ο οποίος ζει στο Νιού Τζέρσεϊ, δήλωσε «αθώος» μέσω του συνηγόρου του και θα εμφανιστεί και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Αυγούστου.

Χθες, Σάββατο, οι αρχές και οι οικείοι του Σαλμάν Ρούσντι δεν έκαναν δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του συγγραφέα. Μεταφέρθηκε την Παρασκευή στο νοσοκομείο στο Ήρι της Πενσιλβάνιας, στην όχθη της λίμνης που χωρίζει τις ΗΠΑ από τον Καναδά, και τέθηκε σε αναπνευστική υποστήριξη.

Πάντως ο λογοτεχνικός πράκτοράς του Άντριου Γουάιλι, ο οποίος είχε εκφράσει το βράδυ της Παρασκευής πολλές ανησυχίες μιλώντας στους New York Times -«ο Σαλμάν θα χάσει πιθανόν ένα μάτι, τα νεύρα στο μπράτσο του έχουν κοπεί και μαχαιρώθηκε στο ήπαρ»- είπε απλώς στους NYT πως ο πελάτης του άρχισε και πάλι χθες το βράδυ να μιλάει, χωρίς να διευκρινίσει αν βγήκε ή όχι από τον αναπνευστήρα.

Ωστόσο πριν από λίγη ώρα ο ατζέντης του Σαλμάν Ρουσντί έγραψε στο Twitter ότι ο συγγραφές βγήκε εκτός μηχανικής υποστήριξης και είναι σε θέση να μιλήσει.

@SalmanRushdie off ventilator and talking! Continued prayers from all @chq

— Michael Hill, Ed.D. (@MichaelHillCHQ) August 14, 2022