Ρωσικές προκλήσεις στην Αδριατική: Πλοία προσέγγισαν το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Μπους»

Περίεργες κινήσεις πολεμικών πλοίων της Ρωσίας, γύρω από αμερικανικά πολεμικά, στα ανοιχτά της Ιταλίας, στην Αδριατική θάλασσα, εντοπίζουν οι παρατηρητές, με τα σενάρια να απλώνονται από το ενδεχόμενο παρενόχλησης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου (θερμό επεισόδιο) που πλέει στην περιοχή, έως την πιθανότητα δολιοφθοράς.

Θα ήταν μια απλή κίνηση πλοίων, αν δεν είχε αναζωπυρωθεί ο Ψυχρός Πόλεμος, αν δεν ήταν σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αν δεν είχε προηγηθεί η βλάβη στον αγωγούς Νοrdic Stream και αν τα πλοία δεν ήταν ελαφρώς στριμωγμένα στα στενά του Οτράντο, μια περιοχή όπου συνυπάρχουν αγωγοί φυσικού αερίου και καλώδια επικοινωνιών που συνδέουν την Ιταλία με τα Βαλκάνια. Οι παρατηρητές της θαλάσσιας κίνησης λοιπόν διαπίστωσαν λοιπόν ότι το ρωσικό πλοίο Aκademik Pashi, το οποίο έχει φτάσει στα στενά του Οτράντο πλησίασε σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Μπους και τα πλοία συνοδείας του. Οι παρατηρητές θεωρούν ότι αυτό μπορεί να πρόκληση, αλλά στις αναρτήσεις τους στο Twitter κρατούν κάποιες επιφυλάξεις.

Σημειώνουν πάντως ότι το ρωσικό πλοίο Akademik Pashi ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από το λιμάνι της Ταρτούς στη Συρία (η βυζαντινή Αντάραδος) όπου από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης υπήρχε μεγάλη ναυτική βάση. Το πλοίο, ένα δεξαμενόπλοιο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού έχει φτάσει πλέον από χθες στα στενά του Οτράντο, αλλά η κίνησή του θεωρείται μάλλον ύποπτη, γιατί πέρασε πολλές ώρες κοντά στο υποβρύχιο καλώδιο OteGlobe, μια σύνδεση οπτικών ινών που συνδέει το Μπάρι με την Ελλάδα και στη συνέχεια, κινήθηκε προς τον βυθισμένο σωλήνα του αγωγού TAP.

⚓️ The situation is not clear but there are several elements that suggest that the Russian Navy is active again in the Adriatic#NATO #Russia #Ukrainehttps://t.co/aBzkskVBcC

— Itamilradar (@ItaMilRadar) December 21, 2022