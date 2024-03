Ρωσία: Πήρε φωτιά ο κινητήρας του αεροπλάνου – Νεκροί θεωρούνται οι επιβαίνοντες

«Γύρω στις 13:00 ώρα Μόσχας, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος IL-76 συνετρίβη κατά την απογείωση για προγραμματισμένη πτήση στην περιοχή του Ιβάνοβο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Στο αεροσκάφος λέγεται ότι επέβαιναν οκτώ μέλη του πληρώματος και επτά επιβάτες.

‼️ Russian media report that the IL-76 made an “emergency landing” in a cemetery near the village of Bogorodskoye, about 2 kilometers short of the Northern Airfield in Ivanovo.

“According to preliminary data, there were 12 people on board. The board is half destroyed. Now there… pic.twitter.com/kcuQM6EwIR

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024