Η Ρωσία κατηγόρησε επισήμως την Ουκρανία για τις φονικές εκρήξεις στις σιδηροδρομικές γραμμές της στις δυτικές συνοριακές περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ, από τις οποίες προέκυψαν επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τη Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η πλέον φονική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/5) στην περιοχή Μπριάνσκ, όταν έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση οδικής γέφυρας πάνω σε σιδηροδρομική γραμμή. Η έκρηξη οδήγησε στον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου που μετέφερε 388 επιβάτες με αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 99, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ukrainian coward scum commit another terrorist attack on civilians

In the Bryansk region, a bridge was blown up, under which a passenger train Moscow – Klimovo was passing at that time and derailed – media

▪️So far, eight people are known to have been injured.

▪️The blowing… pic.twitter.com/LOf1OiG9di

— Russia Truth (autonomous pro-Kremlin infowarrior) (@Russia_Truth) May 31, 2025