Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν στην ανταλλαγή εκατοντάδων αιχμαλώτων πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν εκατοντάδες αιχμαλώτους πολέμου σε μια συμφωνία που έγινε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι αντάλλαξε 150 Ουκρανούς στρατιώτες που κρατούνταν αιχμάλωτοι με ισάριθμους Ρώσους στρατιώτες.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι 189 Ουκρανοί επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πρόσθεσε ότι μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν περιλαμβάνονται «οι υπερασπιστές του Αζοβστάλ και της Μαριούπολης», του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνομπίλ και του Φιδονησίου Εύξεινου πόντου.

Συγγενείς των αιχμαλώτων συγκεντρώθηκαν έξω από ένα νοσοκομείο στην βόρεια Ουκρανία. Η Αλίνα, περίμενε τον σύζυγο της που αιχμαλωτίστηκε υπερασπιζόμενος την Μαριούπολη το 2022. «Έχω τόσα πολλά συναισθήματα. Ήταν τόσο δύσκολο. Θέλω απλώς να τον δω», είπε με δάκρυα στα μάτια στο BBC η γυναίκα.

The return of our people from Russian captivity is always very good news for all of us. Today is one of those days – our team has managed to bring 189 Ukrainians back home.

