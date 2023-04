Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη Μπέλγκοροντ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ότι προκλήθηκε κρατήρας διαμέτρου 20 μέτρων σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Εικόνες από τον τόπο της έκρηξης δείχνουν κατεστραμμένα αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων διακρίνεται στην οροφή ενός καταστήματος.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ έχουν σημειωθεί αρκετές εκρήξεις σε αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών.

#BreakingNews

A Large Explosion has occurred in Belgorod, Russia leaving a large crater approximately 65 feet wide.

The surrounding area has been closed off. #Belgorod #Russia

pic.twitter.com/WnCcRuBXah

— READY ALERTS (@ReadyAlerts) April 20, 2023