Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου

Την εκτίμηση ότι η διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων από το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ για τη σύγκρουση στην Ουκρανία ενδέχεται να είναι «σκόπιμη» και «πλαστή» εξέφρασε η Ρωσία.

“Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε άποψη (…) Πιθανόν να είναι ‘fake’, μια σκόπιμη τοξική ενέργεια’, σχολίασε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

«Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγκρουσης (στην Ουκρανία) και ότι στην πραγματικότητα διεξάγουν έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, τέτοιες μέθοδοι είναι πιθανές με στόχο να εξαπατήσουν τον εχθρό, δηλαδή την Ομοσπονδία της Ρωσίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα για να του δηλώσει «τη συνεχιζόμενη στήριξη» των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επεσήμανε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ολέξι Ρέζνικοφ, στη διάρκεια της οποίας επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» τη διαρροή αυτή.

US Defense Secretary Lloyd Austin said the United States will investigate the recent purported leak of classified documents until the source is found https://t.co/sI7xkZdfNW pic.twitter.com/hi6vlR5nPt

— Reuters (@Reuters) April 12, 2023