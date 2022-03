Ρωσία: Η πώληση ξένων νομισμάτων αναστέλλεται ως την 9η Σεπτεμβρίου

Η πώληση ξένων νομισμάτων αναστέλλεται στη Ρωσία ως την 9η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική τράπεζα της χώρας που πλήττεται από κυρώσεις άνευ προηγουμένου από τη Δύση εξαιτίας της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία.

Μεταξύ της 9ης Μαρτίου και της 9ης Σεπτεμβρίου 2022, «οι τράπεζες δεν θα μπορούν να πωλούν ξένα νομίσματα στους πολίτες», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της κεντρικής τράπεζας, προσθέτοντας πάντως ότι οι Ρώσοι θα μπορούν να ανταλλάσσουν ξένα νομίσματα με ρούβλια κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής «ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής και ποσού».

Η εκταμίευση ρευστού από λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα στις ρωσικές τράπεζες θα περιοριστεί εξάλλου στις 10.000 δολάρια ΗΠΑ ως την 9η Σεπτεμβρίου· το υπόλοιπο ποσό δεν θα μπορεί να αναληφθεί παρά μόνο σε ρούβλια βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

❗️Central Bank of #Russia temporarily stops selling cash currency to citizens

Bank customers may withdraw not more than $10 thousand in cash. The rest is only in rubles at the market rate on the day of withdrawal.

There are queues at ATMs in #Moscow again. pic.twitter.com/whwajTw7Mx

— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022