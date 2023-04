Ρωσία: Γυναίκα έντυσε την γάτα της μωρό για να διακινήσει ναρκωτικά

Ρωσίδα συνελήφθη αφού έντυσε την γάτα της μωρό, προκειμένου να διακινήσει ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την “Telegraph” το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας δήλωσε πως η γυναίκα είχε προσληφθεί από έναν έμπορο ναρκωτικών προκειμένου να περάσει από το Κρασνογιάρσκ, στη Σιβηρία, στο Νίζνι Ταγκίλ, μια πόλη στα Ουράλια, στην οποία και θα μετέφερε συνθετικά ναρκωτικά.

Russian woman caught trying to smuggle drugs using a cat disguised as a baby. The drug packets were hidden inside the baby jacket pic.twitter.com/WH4E9riBCl

— LogKa (@LogKa11) April 13, 2023