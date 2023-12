Ρωσία: Απαγορεύτηκε η υποψηφιότητα της Γεκατερίνα Ντουντσόβα στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου

Απαγορεύτηκε η συμμετοχή της πρώην δημοσιογράφου της τηλεόρασης Γεκατερίνα Ντουντσόβα στις προεδρικές εκλογές στην Ρωσία απέναντι στον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον επόμενο Μάρτιο.

Απαγορεύτηκε εξαιτίας «λαθών» στην αίτηση που υπέβαλε ως προεδρική υποψήφια, σύμφωνα με μία ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram από την ομάδα προεκλογικής εκστρατείας.

Russian Central Election Commission has refused to allow Yekaterina Duntsova to collect signatures for the presidential election

The Central Election Commission has not allowed journalist Yekaterina Duntsova to collect signatures in support of her self-nomination for the post of… pic.twitter.com/ZfzvybVENY

— NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2023