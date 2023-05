Ρωσία: Άνδρας με ομπρέλα βουτάει στο κενό από τον 8ο όροφο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Σοκ έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο ενός άνδρα από το Νοβοσιμπίρσκ, στη Ρωσία, που πέφτει από το μπαλκόνι του 8ου ορόφου.

Ο άνδρας φαίνεται να κρατάει μία ομπρέλα, η οποία δεν ανέκοψε την πτώση του.

In #Novosibirsk, a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB

