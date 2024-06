Ρομπέρτα Μέτσολα: Υπέβαλε υποψηφιότητα για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την υποψηφιότητά της για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε η Ρομπέρτα Μέτσολα όπως ανέφερε προσερχόμενη στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Ερωτηθείσα εάν πιστεύει ότι θα υπάρξει πολιτική συμφωνία σήμερα για τις κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις, η Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει.

«H δημοκρατία είναι πολύ ζωντανή. Φαίνεται ότι οι δυνάμεις που είναι υπέρ της Ευρώπης μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται τα επόμενα χρόνια σε μία απαιτητική νομοθετική περίοδο», επισήμανε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Επίσης, υπογράμμισε ότι τα αιτήματα και τα αποτελέσματα του κοινοβουλίου πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκλογή προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στο ΕΚ στηρίζουν τη διαδικασία του επικεφαλής υποψηφίου», όπως προσέθεσε.

First summit with EU leaders post #EUelections2024.

Here to take stock of the result, and set out the way forward.

We are ready to start working and deliver on people’s expectations. pic.twitter.com/aobpf7b9vY

— Roberta Metsola (@EP_President) June 17, 2024