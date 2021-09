Ρίνγκο Σταρ: Ο Τσάρλι Γουάτς ήταν ένα όμορφο ανθρώπινο πλάσμα – BINTEO

Ο ντράμερ των Beatles, o Ρίνγκο Σταρ απέδωσε φόρο τιμής στον ντράμερ των Rolling Stones, τον Τσάρλι Γουάτς, αποκαλώντας τον “όμορφο ανθρώπινο πλάσμα”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Τσάρλι Γουάτς έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών. Ο μουσικός είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατο του. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε ήδη αποσυρθεί από την αμερικάνικη περιοδεία των Rolling Stones.

Αμέσως μετά τον θάνατο του Γουάτς, τα άλλα μέλη των Stones, ο Μικ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Ρον Γουντ, ανέβασαν τιμητικά αφιερώματα στα κοινωνικά δίκτυα, με τον Ρον να γράφει: “Σε αγαπώ καλό μου διδυμάκι, θα μου λείψεις πραγματικά, είσαι ο καλύτερος”.

I love you my fellow Gemini ~ I will dearly miss you ~ you are the best🙏❤️☀️ pic.twitter.com/aMYTGWikxB

— Ronnie Wood (@ronniewood) August 25, 2021