Ράσελ Μπραντ: Το YouTube μπλόκαρε την ροή χρημάτων από το κανάλι του μετά τις κατηγορίες εις βάρος του 

Το YouTube ανακοίνωσε σήμερα ότι μπλόκαρε το διαδικτυακό κανάλι του Ράσελ Μπραντ ώστε να μην μπορεί να βγάζει χρήματα από αυτό μετά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων.

Ο 48χρονος Βρετανός πρώην παρουσιαστής και ηθοποιός, που σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι σχέσεις του ήταν «συναινετικές» και κατήγγειλε μια «συντονισμένη επίθεση» σε βάρος του.

Την Δευτέρα (19/9) η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έλαβε μια καταγγελία σε βάρος του Ράσελ Μπραντ για σεξουαλική επίθεση που φέρεται να διαπράχθηκε πριν από 20 χρόνια και έρχεται να προστεθεί στις αποκαλύψεις που έκαναν τέσσερις άλλες γυναίκες το σαββατοκύριακο.

Αναφερόμενη στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Sunday Times και το κανάλι Channel 4, η αστυνομία του Λονδίνου έκανε γνωστό ότι την Κυριακή ενημερώθηκε για μια σεξουαλική επίθεση που φέρεται να διέπραξε ο Μπραντ το 2003 στο Σόχο. Οι αστυνομικοί «είναι σε επαφή με τη γυναίκα» που έκανε την καταγγελία, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ. «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όποιον πιστεύει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, όσο παλιά και αν συνέβη αυτό, να επικοινωνήσει μαζί μας», πρόσθεσε.

Στην κοινή έρευνα των εφημερίδων The Sunday Times, The Times και του καναλιού Channel 4, τέσσερις γυναίκες κατηγόρησαν τον ηθοποιό για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση κατά την περίοδο 2006-13. Την εποχή εκείνη ο Μπραντ ήταν στο απόγειο της καριέρας του, ως παρουσιαστής στο ραδιόφωνο του BBC και στο κανάλι Channel 4 και ως ηθοποιός στο Hollywood.

Η καριέρα του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αρχικά στη Βρετανία και κατόπιν στις ΗΠΑ, σημαδεύτηκε από την εξάρτησή του από το αλκοόλ και την ηρωίνη, τον σύντομο γάμο του με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και την τάση του να κομπάζει για τις κατακτήσεις του. Πρόσφατα πολλαπλασίασε τις συνωμοσιολογικές αναρτήσεις του, κατά των εμβολίων και των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, στο κανάλι του στο YouTube (6 εκατ. συνδρομητές) και στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (11 εκατ. ακόλουθοι).

Η υπόθεση έφτασε μέχρι την Ντάουνινγκ Στριτ, με τον εκπρόσωπο του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να κάνει λόγο για «πολύ σοβαρές και ανησυχητικές κατηγορίες». Τα μέσα στα οποία εργάστηκε ο Ράσελ Μπραντ ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι θα διενεργήσουν εσωτερική έρευνα για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του.

Το YouTube, που ανήκει στην μητρική εταιρεία της Google, την Alphabet Inc, ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τον εκχρηματισμό του καναλιού του Μπραντ μετά την «παραβίαση» της «πολιτικής ευθύνης του δημιουργού».

«Αν η συμπεριφορά εκτός πλατφόρμας ενός δημιουργού καναλιού βλάπτει τους χρήστες, τους υπαλλήλους ή το όλο σύστημα, λαμβάνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την κοινότητα”, είπε εκπρόσωπος του YouTube.

Μετά τις κατηγορίες εις βάρος του Μπραντ που είδαν το φως της δημοσιότητας ακυρώθηκαν και οι όποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

YouTube suspends Russell Brand from making money off the streaming site after sex assault claims https://t.co/BluPXYGX3P pic.twitter.com/lwsQINPA5t

— New York Post (@nypost) September 19, 2023