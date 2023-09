Ράσελ Μπραντ: Κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις από 4 γυναίκες – «Ήταν πάντα συναινετικές»

Σοκ προκαλεί η είδηση πως ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και συναισθηματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια μιας επταετούς περιόδου στο απόγειο της φήμης του. Σύμφωνα με το BBC οι ισχυρισμοί έγιναν σε κοινή έρευνα των Sunday Times, των Times και του Dispatches του Channel 4.

Τέσσερις γυναίκες καταγγέλλουν σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ του 2006 και του 2013. Ο Μπραντ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και είπε ότι οι σχέσεις του ήταν «πάντα συναινετικές». Κατά τη διάρκεια των ετών που λαμβάνουν χώρα οι ισχυρισμοί, ο Μπραντ ήταν παρουσιαστής του BBC Radio 2, του Channel 4 και ηθοποιός σε ταινίες του Χόλιγουντ.

Άλλοι ισχυρισμοί που έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνουν καταγγελίες για ελεγκτική, καταχρηστική και παραβιαστική συμπεριφορά του σταρ του Χόλιγουντ. Πέντε γυναίκες έχουν κάνει διατυπώσει κατηγορίες εναντίον του Μπραντ στο πλαίσιο της έρευνας, δήλωσε η επικεφαλής ειδήσεων και επικαιρότητας του Channel 4, Λουίζα Κόμπτον. Τέσσερις από τις γυναίκες καταγγέλλουν σεξουαλική επίθεση.

Russell Brand accused of rape and sexual assaults as he releases video denying “serious criminal allegations” https://t.co/QbqJEdJR0r

