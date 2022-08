R. Kelly: «Με ανάγκαζε να έχω ερωτική σχέση μαζί του μέχρι τα 18 μου» καταγγέλλει η βαφτιστήρα του

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις που προκαλούν φρίκη για την ζωή και την δράση του R. Kelly έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο τραγουδιστής, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Robert Sylvester Kelly, αντιμετωπίζει συνολικά 13 ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της καταγραφής και λήψης παιδικής πορνογραφίας, της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και της παρακίνησης ανηλίκων σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης 30 ετών μετά την καταδίκη του για σωματεμπορία και εκβιασμό σε ξεχωριστή δίκη που διεξήχθη πέρυσι στη Νέα Υόρκη.

Η Jane, πρόκειται για ψευδώνυμο που δόθηκε στην 37χρονη για να καταθέσει στη δίκη κατά του 55χρονου, επεσήμανε στους δικαστές πως στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ήταν 13 ετών, ζήτησε από τον κατηγορούμενο να γίνει νονός της γιατί τον έβλεπε σαν πηγή έμπνευσης.

Εντός μερικών εβδομάδων, εκείνος άρχισε να την καλεί στο τηλέφωνο και να της κάνει διάφορες δηλώσεις, σεξουαλικού περιεχομένου. Στα 14 την παρενόχλησε σε στούντιο ηχογράφησης και έναν χρόνο αργότερα άρχισε να έχει ολοκληρωμένες επαφές μαζί του. Εκείνη την περίοδο αυτός ήταν περίπου 30 ετών.

«Σε περίπτωση που κάποιος έβλεπε την κασέτα ή αν κυκλοφορούσε για τον οποιοδήποτε λόγο, θα έλεγε ότι είμαι πόρνη», δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου η Τζέιν. Μάλιστα, τόνισε πως κάθε ερωτική σχέση μεταξύ τους τελείωσε, μόλις εκείνη έκλεισε τα 18.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, ο 30χρονος τότε τραγουδιστής την άγγιξε για πρώτη φορά σε ένα στούντιο ηχογράφησης στο Σικάγο, ενώ στη συνέχεια την καλούσε συχνά στο σπίτι του στο North Side. Μάλιστα, κάποιες φορές, στις συναντήσεις τους υπήρχαν κι άλλες έφηβες κοπέλες, τις οποίες στρατολογούσε η ίδια, κατόπιν αιτήματός του.

