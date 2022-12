Qatar Gate: Λάθη γίνονται και στις καλύτερες… εισαγγελίες – Ανακοίνωσαν την προφυλάκιση άλλου κατηγορουμένου

Ένα λάθος στο δελτίο Τύπου της εισαγγελίας του Βελγίου προκάλεσε αναστάτωση μέχρι να διορθωθεί. Συγκεκριμένα, μετά την προδικαστική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Palais de Justice, για δύο από τους τρεις υπόπτους για τη διερεύνηση της διαφθοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμφανίστηκαν, αποφασίστηκε να συνεχισθεί η κράτησή τους. Το λάθος ήταν πώς δεν επρόκειτο για τον έναν από τους δύο που κατονόμασε (με τα αρχικά του ονόματος) ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Βελγίου σε δελτίο Τύπου που εστάλη στις 5.36 μ.μ.

Στην φυλακή δεν παρέμεινε ο L.V., όπως ισχυριζόταν το πρώτο δελτίο τύπου (σ.σ. εννοούσε τον συνδικαλιστή Λούκα Βισεντίνι), αλλά ο P.P. (σ.σ. ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι) γεγονός που το γραφείο του εισαγγελέα αναγκάστηκε να ανακαλέσει και να διορθώσει σε επόμενο δελτίο του.

Το αρχικό δελτίο Τύπου άφησε τους δημοσιογράφους σε αμηχανία, ειδικά από τη στιγμή που ένας από τους δημοσιογράφους του Politico κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Βισεντίνι στο τηλέφωνο, ο οποίος δεν βρισκόντανε σε ένα κελί φυλακής. Ο Βισεντίνι είχε συλληφθεί στις αρχικές επιδρομές της αστυνομίας στις Βρυξέλλες, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο άλλος ύποπτος, ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, βοηθός του Κοινοβουλίου, οδηγήθηκε επίσης πίσω στο κρατητήριο. Η σύντροφός του, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, έχει επίσης συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν εμφανίστηκε στην ακρόαση λόγω απεργίας στη φυλακή όπου κρατείται.

Ο τρίτος ύποπτος Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, γενικός διευθυντής μιας ΜΚΟ που εμπλέκεται στο Qatar Gate, ήταν ο τυχερός που αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους την Τετάρτη, καθώς να ηλεκτρονικό βραχιόλι θα παρακολουθεί τις κινήσεις του.

Θύμα του πρώτου δελτίου τύπου έπεσε και ο βρετανός δημοσιογράφος Τζακ Πάροκ, ο οποίος σε αρχική του ανάρτηση αναπαρήγαγε την… λάθος προφυλάκιση. Λίγο αργότερα διόρθωσε και αυτός την αρχική του ανάρτηση:

NEW: Eva #Kaili is officially confirmed to have not been at the pre-trial hearing today.

Antonio Panzeri (PP) and Francesco Giorgi (FG) remain in prison.

Niccolo Figa-Talamanca (NFT) gets out with an e-tag.

Very few details on the content of the case. pic.twitter.com/iiOYS80r3A

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022