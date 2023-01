ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες – Πληροφορίες για θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λος Άντζελες, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για πολλά θύματα.

Η αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό με πυροβολισμούς στο Monterey Park στην Καλιφόρνια με πολλά θύματα το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρουν οι Los Angeles Times.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ κοντά σε σημείο όπου γινόταν μια εκδήλωση για τον εορτασμό του σεληνιακού νέου έτους, γνωστού και ως κινεζική Πρωτοχρονιά.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση νωρίτερα την ίδια μέρα. Το Monterey Park είναι μια πόλη στην κομητεία του Λος Άντζελες, περίπου 7 μίλια (11 χλμ.) από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf

NOW: One of the many victims being transported to the hospital following mass shooting in Monterey Park, California.

Gunman allegedly still on the loose after shooting spree. pic.twitter.com/Tr50mIYnri

— Upward News (@UpwardNewsHQ) January 22, 2023