Πρωτοχρονιά στον αέρα: Πώς οι επιβάτες μίας πτήσης για Σίδνεϊ έχασαν την αλλαγή του χρόνου

Πρωτοχρονιά στο άγνωστο έκαναν οι επιβάτες της πτήσης 839 της United Airlines, που ταξίδευαν από το Λος Άντζελες στο Σίδνεϊ, όταν το αεροπλάνο τους προσγειώθηκε στα νησιά Πάγκο Πάγκο στην Αμερικανική Σαμόα, λόγω μηχανικής βλάβης.

Το αεροπλάνο, ένα Boeing 787-9, ήταν στη μέση του Ειρηνικού, όταν το πλήρωμα διαπίστωσε πρόβλημα με διαρροή λαδιού σε έναν από τους κινητήρες, οπότε χρειάστηκε να προσγειωθεί στο πιο κοντινό αεροδρόμιο. Αυτό ήταν το νησί Πάγκο Πάγκο, του συγκροτήματος της Αμερικανικής Σαμόα. Το αεροπλάνο παρέκκλινε της πορείας του και προσγειώθηκε. Εκεί οι ντόπιοι καλωσόρισαν τους ταξιδιώτες, κάνοντας τους μια σύντομη ξενάγηση στο όμορφο νησί τους. Τους κέρασαν μπύρα σε ένα παραλιακό μπαρ και σχεδόν όλα ξεχάστηκαν, γιατί κάποιοι στο αεροπλάνο παρακολουθούσαν την πορεία του Boeing και απόρησαν όταν διαπίστωσαν την εκτροπή της πτήσης.

#UA839, Los Angeles-Sydney, diverting to Pago Pago. The aircraft is scheduled to depart 40 minutes after landing, so possibly an onboard medical emergency. https://t.co/p5tSsLFDJk pic.twitter.com/0AE23W8pYF

— Flightradar24 (@flightradar24) December 30, 2022