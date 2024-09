Πρίγκιπας Χάρι: Βρίζει και ουρλιάζει σε βίντεο – Η διαφορετική εμφάνιση στην αμερικανική τηλεόραση

Συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ ο πρίγκιπας Χάρι που αυτή την φορά επέλεξε να κάνει μία διαφορετική εμφάνιση στην αμερικανική τηλεόραση.

Αν και συνήθως τον βλέπουμε σε συνεντεύξεις με δημοσιογράφους, στις οποίες κάνει αποκαλύψεις για την ζωή του και την βρετανική βασιλική οικογένεια, σε φιλανθρωπικές διοργανώσεις και βραβεία αυτή τη φορά ο πρίγκιπας Χάρι αποφάσισε να κάνει μία εμφάνιση έξω από τα συνηθισμένα στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον.

Η εκπομπή είναι από τις πιο δημοφιλείς στην αμερικανική τηλεόραση και ο παρουσιαστής εισήγαγε μία νέα ενότητα – θρίλερ. Ο πρώτος καλεσμένος-έκπληξη ήταν ο πρίγκιπας Χάρι και μαζί επισκέφτηκαν ένα τρομακτικό στοιχειωμένο λαβύρινθο.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από το αμερικανικό δίκτυο NBC, οι βρισιές αποσιωπήθηκαν καθώς ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου είχε μία κάμερα στο στήθος του και εμφανίστηκε νευρικός ενώ περιπλανιόταν στον λαβύρινθο.

Prince Harry joins Jimmy on a trip through Tonightmares, an all-new haunted maze experience in NYC! 👻 🐼 #FallonTonight #Tonightmares pic.twitter.com/0EKGDMLiz5

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 27, 2024