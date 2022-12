Πούτιν: Εξαπέλυσε μύδρους κατά της Δύσης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει ποτέ στις προσπάθειες της Δύσης να χρησιμοποιήσει την Ουκρανία ως μέσο για να καταστρέψει τη Ρωσία.

Περιστοιχισμένος από στρατιώτες , στο βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, το οποίο προβλήθηκε από την ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία μάχεται στην Ουκρανία για να προστατεύσει την “πατρίδα” και για να διασφαλίσει την “αληθινή ανεξαρτησία” για τον λαό της.

Στο μήνυμά του, διάρκειας εννέα λεπτών–το μεγαλύτερο σε διάρκεια πρωτοχρονιάτικό μήνυμά του κατά την 20ετή θητεία του–ο Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι λέει ψέματα στη Ρωσία και ότι προκαλεί τη Μόσχα για να πραγματοποιεί την “ειδική στρατιωτική της επιχείρηση”, όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία.

“Επί χρόνια οι ελίτ της Δύσης μας διαβεβαίωναν υποκριτικά για τις ειρηνικές προθέσεις τους”, είπε ο ρώσος πρόεδρος στην ομιλία του, η οποία βιντεοσκοπήθηκε μπροστά σε ρώσους στρατιώτες στο αρχηγείο της ρωσικής Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας .

“Στην πραγματικότητα, με κάθε δυνατό τρόπο ενθάρρυναν τους νεοναζί που διεξήγαγαν ανοιχτά τρομοκρατία εις βάρος αμάχων στο Ντονμπάς”, είπε ο Πούτιν σε μια ασυνήθιστα επιθετική πρωτοχρονιάτικη ομιλία του, η οποία συνήθως περιορίζεται σε ευχές για το νέο έτος.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δεσμεύτηκε ότι είναι “αναπόφευκτη” η νίκη των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία καθώς εξήρε τον ηρωισμό των Ρώσων στρατιωτών.

“Η Δύση είπε ψέματα για την ειρήνη. Προετοιμαζόταν για επιθετικότητα…και τώρα χρησιμοποιούν κυνικά την Ουκρανία και τον λαό της για να αποδυναμώσουν και να διαιρέσουν τη Ρωσία. Ποτέ δεν το επιτρέψαμε αυτό και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας το κάνει”, λέει ο Πούτιν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Putin made his New Year’s address not with the Kremlin behind him but surrounded by the “military”.

“We will go forward and win”

I don’t want to translate this shit. pic.twitter.com/WtCSUPmZGw

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022