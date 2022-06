Πούμα εισέβαλε σε σχολείο της Καλιφόρνια – Κρύφτηκε κάτω από θρανίο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο στη βόρεια Καλιφόρνια από την εισβολή ενός πούμα.

Το πούμα βρέθηκε να περιπλανιέται σε μια άδεια σχολική αίθουσα λυκείου και κρύφτηκε κάτω από ένα θρανίο. Η διεύθυνση του σχολείου απομόνωσε το αιλουροειδές και ειδοποίησε ειδικό συνεργείο που το απομάκρυνε.

Το πούμα που ήταν νεαρής ηλικίας, βάρους μόλις 18 κιλών, μπήκε στο σχολείο λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Σαν Ματέο, Χαβιέ Ακόστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί στην κοινότητα Πεσκαντέρο, που βρίσκεται 72 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Όπως δήλωσε ο Ακόστα στο πρακτορείο Reuters, το πούμα (ή κούγκαρ) «μπήκε στην τάξη και ξάπλωσε κάτω από ένα θρανίο». Ένας φύλακας έκλεισε την πόρτα της σχολικής αίθουσας για να αιχμαλωτίσει το ζώο.

